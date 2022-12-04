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Yüzde 94 bedensel engelli Yusuf için yola kilit parke taşı döşendi

Yüzde 94 bedensel engelli Yusuf için yola kilit parke taşı döşendi
Yüzde 94 bedensel engelli Yusuf için yola kilit parke taşı döşendi

Isparta'nın Küçük Hacılar köyünde evlerinin önündeki yolun çakıl ve toprak olmasından dolayı tekerlekli sandalyesini kullanırken büyük zorluk yaşayan yüzde 94 oranında bedensel engelli 12 yaşındaki Yusuf Kenan Say için Isparta Belediyesi tarafından yola kilit parke taşı döşendi.

Yüzde 94 bedensel engelli Yusuf için yola kilit parke taşı döşendi - Tıkla İzle

Küçük Hacılar köyünde ikamet eden bedensel engelli Yusuf Kenan Say, dışarı babası Mustafa ve annesi Fatime Say'ın yardımıyla tekerlekli sandalye ile çıkabiliyor. Ancak evin önündeki yolun çakıl ve toprak olması nedeniyle oldukça zorlanan Yusuf'un babası Mustafa Say, yaşadıkları bu durumu Isparta Belediyesine yazdığı dilekçe ile aktararak destek istedi. Isparta Belediyesi tarafından Yusuf Kenan Say'ın tekerlekli sandalye ile zorluk yaşamaması için evinin önündeki 500 metrekarelik alana kilit parke taşı döşendi.

Ali Serkan Aygün

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