Yüzde 94 bedensel engelli Yusuf için yola kilit parke taşı döşendi

Küçük Hacılar köyünde ikamet eden bedensel engelli Yusuf Kenan Say, dışarı babası Mustafa ve annesi Fatime Say'ın yardımıyla tekerlekli sandalye ile çıkabiliyor. Ancak evin önündeki yolun çakıl ve toprak olması nedeniyle oldukça zorlanan Yusuf'un babası Mustafa Say, yaşadıkları bu durumu Isparta Belediyesine yazdığı dilekçe ile aktararak destek istedi. Isparta Belediyesi tarafından Yusuf Kenan Say'ın tekerlekli sandalye ile zorluk yaşamaması için evinin önündeki 500 metrekarelik alana kilit parke taşı döşendi.

Ali Serkan Aygün

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