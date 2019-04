Yüzde 99 engelli Berat'ın annesi Sibel Selçuk: 'Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz'

Marmaris'in Söğüt Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Berat Selçuk hem epilepsi hastası hem de yüzde 99 engelli. Berat'ın yaşadığı eve ulaşım patika yoldan sağlanıyor. Bir restoranda garson olarak çalışan baba Haydar Selçuk'un, yaklaşık bir aydır ayağı kırık. Berat'ın dışarı çıkması gerektiği zaman, babasının ayağı kırk olduğu için ve gündüz çalıştığı için annesi Sibel Selçuk onu yaklaşık 100 metre uzunluğundaki patika yolda sırtında taşıyarak ana yola ulaştırıyor. Dışarda işleri bittikten sonra da aynı şekilde eve dönüyorlar. Aile mağduriyetlerinin giderilmesi için, 11 yıldır birçok kuruma başvurmasına rağmen sonuç alamadıklarını iddia etti. Anne Sibel Selçuk, kendisinin 54 kilo olduğunu, 64 kilo olan Berat'ı taşımaktan zorlandığını belirtti. Berat'ı 23 Nisan Çocuk Bayramı'na götüremediğini belirten Sibel Selçuk, “ Yüzde 99 engelli oğlum var. Yılardır yol istiyoruz, her yere başvurduk ama bize yol yapmıyorlar. Oğlumu taşımaktan zorlanıyorum. Bizi her zaman oyaladılar. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Evimize ambulans giremiyor, arabaya koyamıyorum, dışarı çıkarıp gezdiremiyorum çocuğumu. Bize hiçbir şekilde yardımcı olmadılar. Evinizi taşıyıp kiraya çıkın dediler bize. Oğlum epilepsi hastası nöbetleri oluyor, hastaneye götüremiyoruz. Ben 54 kiloyum, çocuğum 64 kilo, her gün de kilo alıyor, artık taşıyamıyorum.” dedi.

“Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Sibel Selçuk, “Çok maliyetli bir yol değil, 100 metrelik bir yol. Devlet büyüklerimizden, başta Recep Tayip Erdoğan olmak üzere yardımlarını bekliyoruz. Oğlum gezmek istiyor, 23 Nisan'da onu bayrama bile götüremedim, onu evden dışarı çıkaramadım. Çocuğum zaten birçok şeyden mahrum, ben de çocuğumun diğer çocuklar gibi dışarı çıkmasını istiyorum. Biz yol istiyoruz, lütfen yardımlarınızı bekliyoruz. “ dedi.

“Biz araba yolu istemiyoruz, tekerlekli sandalyenin yürütülebileceği bir yol istiyoruz”

Yaklaşık bir aydır ayağı kırık Haydar Selçuk ise, “ Sabah 06:30'da evden çıkıyorum gece 11:00'de eve geliyorum. Bir sağlık sıkıntısı olsa, epilepsi hastası olduğu için nöbet geçirse benim işten eve gelmem 20 dakika sürüyor. Annesi 54 kilo, kendisi 64 kilo sürekli kilo alıyor. Annesi güçlük çekiyor, eve hapis oldular. Yetkililerden istediğimiz tek bir şey var, engelli yolu yapılması. Biz araba yolu yapılsın istemiyoruz, tekerlekli sandalyenin yürüyebileceği bir yol istiyoruz. Çocuk 11 yaşına geldi, 3 dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 3 dönem Marmaris Belediye Başkanlığı, 3 dönem muhtarlık gördü maalesef bir sonuç alamadık. Ben sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Adalet Bakanımızdan Abdülhamit Gül'den, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan, Kaymakam beyden, Vali hanımdan yardımlarını bekliyoruz. Lütfen ellerinizden geleni yapın bizi bu mağduriyetten kurtarın.” dedi.



Ramazan Terkos