Yüzde 99 görme engeline rağmen her gün en az bir kitap okuyor

Doğuştan yüzde 99 görme engeli olan Sema Kol, her gün sayfalarca kitap okuyor. Durumu nedeniyle evinden dışarı nadiren çıkabilen Kol, tüm boş vaktini kitaplarla geçiriyor. Sayfa sayısı fark etmeksizin ilgisini çeken bir kitabı okumaya başladığı gün içinde bitiren 66 yaşındaki kitap kurdu, imkânları el verdiğince internet üzerinden kitap satın alıyor. Genellikle tasavvufi ve psikolojik türleri tercih eden Kol, diğer türleri de okumaktan keyif aldığını belirtti. Yüzde 1'lik görme yetisiyle sayfaları deviren Kol, okuma azmiyle gençlere taş çıkarıyor.

“Gözümün gördüğü müddetçe okumaya gayret edeceğim”

Çocukluğundan bu yana kitap okumaya düşkün olduğunu kaydeden 66 yaşındaki kitap kurdu Sema Kol, “Ben çocukluğumdan beri kitap okurum. Kitap okumak çok güzel bir şey. Hem beyni dinlendiriyor hem de bilgilendiriyor. Boş zamanlar dolmuş oluyor. Birkaç tane okuduktan sonra arkası geldi. Devamlı okumaya başladım. İnternetten bakıp hangi kitap hoşuma giderse kızıma aldırıyorum. Bugüne kadar çok kitap okudum ama sayısını bilemiyorum. Her çeşit kitap okurum. Bana hangi kitap hitap ediyorsa veya cezbediyorsa onu okurum.

Doğuştan görme engelliyim. Geçen sene ameliyat ettirdik ama bir faydası olmadı. Tek gözümle okuyorum. Kitabı yaklaştırıyorum. İçimden okuyorum, dışımdan okuyamıyorum. Bazı kitap isteklerim var ama pahalı oldukları için alamıyorum. Bazen indirime girdikleri zaman alabiliyorum. İlim bakımından insanı geliştiriyor. Bilmediğin şeyleri öğreniyorsun. Allah ömür verdiği, gözümün gördüğü müddetçe okumaya gayret edeceğim” dedi.

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot

