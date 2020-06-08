Yüzen adalar, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce "Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan yüzen adalar Kovid-19 pandemisi süresince boş kaldı. 4 mevsim ziyaretçisi eksik olmayan şuana kadar üzerinde ağaç yetişen birbirinden ve zeminden bağımsız üç adacığıyla eşi benzeri görülmeyen yüzen adalar, salgın sürecinde normalleşme aşamasına geçilmesiyle ziyaretçilerine tekrar kavuştu. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği yüzen adaları görmek için başta Elazığ, Erzincan, Muş, Tunceli ve Diyarbakır dahil bir çok ilden günü birlik gelenlerin uğrak noktası olarak biliniyor.

Normalleşme süreciyle birlikte başta piknikçiler olmak üzere bölgeden geçenler, yüzen adalar da zaman geçirerek normalleşme sürecinin sosyal mesafeli de olsa keyfini çıkardı.

Muş'tan yüzen adalara arkadaşlarıyla birlikte gelen Uğur Yankıdeniz, “Muş'tan pikniğe geldik yüzen adalara. 2 sene önce de gelmiştik. Bu kadar derli toplu bir halde değildi. Şuan da özellikle pandemi sürecinden sonra halka açık hale getirdiler. Söyleyeceğim tek şey çevre illerden insanların buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten doğasıyla, manzarasıyla, piknik alanlarıyla ideal bir yer”dedi.

Babasıyla birlikte pikniğe geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Esra Elçi ise, “Korona virüs nedeniyle hep evdeydik. Babam bugün beni yüzen adalara getirdi. Piknik yaptık ve çok eğlendik. Burası çok güzel bir yer ve herkesi yüzen adaya bekliyoruz” diye konuştu.

Sinan Atan - Abdulhamit Bildik