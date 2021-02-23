İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüzerek değil koşarak açıldılar

Yüzerek değil koşarak açıldılar
Yüzerek değil koşarak açıldılar

Bursa'nın İznik ilçesinde hava sıcaklığı eksi 15 derecenin altına düşünce vatandaşlar buz tutan baraj göleti üzerinde yürüyüş yaptı.

Yüzerek değil koşarak açıldılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece İznik'in kırsal Hacıosman Mahallesi'nde dereceler hava soğukluğunu eksi 15 olarak ölçtü. Mahalle ile aynı ismi taşıyan ve aynı zamanda bölgenin tek su kaynağı olan Hacıosman baraj göleti de buz tuttu. Sibirya soğuklarının yaşandığı bölgede dev göletin yüzeyi buzla kaplandı. Durumu eğlenceye dönüştüren bazı vatandaşlar kalınlığı 10 santimetreye ulaşan buzun üzerinde koşup yürüyüş yaptı. Gençlerin göletin üzerinde koşan bir arkadaşlarına seslenip "Koş orası boyunu geçiyor boğulursun" diye seslenmeleri de herkesi gülümsetti.

Mehmet Buldu - İlkay Altay
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.