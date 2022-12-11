Yüzlerce antikanın arasında tarihi lezzet de ilgi görüyor

Osmanlı döneminde sokaklarda popüler olan fakat son zamanlarda unutulmaya yüz tutan Osmanlı macunu, Eskişehir'de kurulan antika pazarında satılıyor. Osmanlı döneminden kalma sayısız ürünün olduğu pazarda, sokak macunu ile o dönemin kültürü yaşatılıyor. Tarihi kıyafetleriyle tezgahının başına geçen Sefa Çelik, antika pazarına renk ve lezzet katıyor. Genç nüfusun Osmanlı macununu bilmediğini dile getiren Çelik, antika pazarının birçok insanın ilgisini çektiğini söyledi.

Tezgahının başında küçük oyunlar ile müşterilerini eğlendirerek satış yapan Çelik, “Yaklaşık 20 yıldır bu tezgahta macun satışı yapılıyor. Antika pazarı gibi etkinliklere kalabalık yerlere gidip hem bu kültürü yeniden tanıtıyoruz hem de ekmek parası kazanıyoruz. Antika ürünlerin arasında bu tarihi lezzet de insanların hoşuna gidiyor. Bazı gençler ne olduğunu bile bilmiyor, burada görünce gelip deniyorlar. Bu bizim kültürümüz, onu yaşatıyoruz” dedi.

Hüseyin Samet Öksüz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.