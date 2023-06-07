Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da oldu.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlandıktan sonra daireleri "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan 250 daireden oluşan 12 katlı Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı. Olduğu gibi yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında kalan yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Kurtarma çalışmalarının ardından rezidansın enkazı kısa sürede kaldırıldı. Yağışlar ve su kaçaklarıyla birlikte rezidansın otopark ve zemini suyla kaplandı. Rezidansın enkazının molozlarının arasında oyuncak, ayakkabı ve çok sayıda fotoğraf karelerinin yer aldığı görüldü. Bir vesikalık fotoğrafın da su üzerinde hareket etmesi kameralara yansıdı. Suyla kaplı enkaz dron ile de görüntülendi.

İsa Akar-Hakan Sahilli



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