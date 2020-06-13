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Yüzlerce otobüs Kazlıçeşme'ye taşındı

Yüzlerce otobüs Kazlıçeşme'ye taşındı
Yüzlerce otobüs Kazlıçeşme'ye taşındı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki tadilat çalışmaları ve seyahat kısıtlaması nedeniyle daha önce Yenikapı Miting Alanı’nda bekletilen şehirler arası yolcu otobüsleri ile tur otobüsleri, Kazlıçeşme’ye taşındı.

Yüzlerce otobüs Kazlıçeşme’ye taşındı - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir süredir yenileme amaçlı yıkım ve tadilat çalışmaları sürdürüyor. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle şehirler arası yolculuğun kısıtlanmasının ardından şehirler arası yolcu otobüsleri ile tur otobüsleri Yenikapı Miting Alanı'nı park edilmişti. Ancak şimdilerde otobüslerin Kazlıçeşme Marmaray yanındaki otoparka çekildiği görüntülendi. Aralarında birçok firmanın otobüslerinin yer aldığı alan havadan görüntülendi. Görüntülerde çeşitli firmalara ait otobüslerin sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurduğu görüldü.

İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç

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