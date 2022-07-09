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Yüzlerce yıllık gelenek bayramlaşma zinciri

Yüzlerce yıllık gelenek bayramlaşma zinciri
Yüzlerce yıllık gelenek bayramlaşma zinciri

Çanakkale’nin Yenice İlçesi Akçakoyun Köyü’nde kılınan bayram namazı sonrasında cemaat köy meydanında yüzlerce yıllık geleneği tekrarlayarak insan zinciri oluşturup bayramlaştı.

Akçakoyun Köy Camiinde Kurban Bayramı için namazda buluşan köylüler namaz sonrasında köy meydanında bir araya geldi. Köy kurulduğundan bu yana yüz yıllardır her bayram yapılan Bayram Halkası denilen adet gerçekleştirildi. Önce köyün büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşmaya başladı.

Yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneğinde tüm köy halkı bir araya gelerek bayramlaştı.
Gelenek hakkında bilgi veren Köy İmamı Mehmet Er “Bayramlaşma her sene yapılır geleneksel olarak. Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapılır. Adet olarak gelen bir yetenek. Devamlı yapılır. Sonunda ise duamızı yaparız.”dedi.

Emrah Elmas

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