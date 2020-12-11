İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüzlerini cerrahî maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar

Yüzlerini cerrahî maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar
Yüzlerini cerrahî maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar

Bursa’da iki farklı apartmanda meydana gelen bisiklet hırsızlığı anbean kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bursa'da bulunan iki farklı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısı açık bulunan apartmana giren hırsız, ikinci katta duran bisikleti aldı. Apartmandan bisikletle çıkan hırsız koşarak gözden kayboldu. Diğer olayda ise, başka bir apartmanın ziline basarak kapıyı açtıran hırsız, kapı girişinde bulunan bisikleti alarak kayıplara karıştı. O anlar apartmanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsızların yüzlerini maske ile gizledikleri görüldü. Polis ekipleri eşkâllerini belirlediği iki hırsızı arıyor.

Abdullah Uğur

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.