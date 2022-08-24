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Yüzlerini gizlemeye çalışsalar da yakalandılar

Yüzlerini gizlemeye çalışsalar da yakalandılar
Yüzlerini gizlemeye çalışsalar da yakalandılar

Antalya’da 100 bin TL değerindeki elektrik kablosunun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin saniye saniye incelediği görüntülerde yüzlerini gizlemeye çalışan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yüzlerini gizlemeye çalışsalar da yakalandılar - Tıkla İzle

Olay, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.B., evinin bodrum katında bulunan ve piyasa değeri 100 bin TL olduğu öğrenilen elektrik kablolarının çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan İncekum Jandarma Karakoluna bağlı asayiş timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelileri olan A.Ç. (21), M.N. (18), R.U.B. (18) ve M.Ş.Ç. (15), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, olayın şüphelisi olan 4 kişinin, yüzlerini maske ve şapkayla gizleyerek belirli aralıkta mesafeyle yürümeleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerinin devamında ise iki şüphelinin kucaklarına aldıkları kablolarla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Fadıl Kösedağ

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