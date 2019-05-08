Yüzme yarışında düşürüldüğü iddia edilen 13 yaşındaki sporcu konuştu

Geçtiğimiz hafta sonu Marmaris İçmeler Mahallesi'nde gerçekleşen 1500 metre yarışına katılan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, sudan birinci olarak çıktı. İddiaya göre Diker'in çıkışı esnasında 40-44 yaş kategorisinde yarışan Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal, bitiş çizgisinde önünde çıkan 13 yaşındaki küçük sporcuya çarparak yere düşürdü. Ukraynalı Iryna Bolshakova yarışı ilk sırada bitirirken, Tolga Öcal çizgiyi geçen ikinci kişi oldu. 13 yaşındaki Seyfi Diker ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışı 22.03'lük derece ile tamamlayan Öcal'ı hakemler diskalifiye etti. Hakemler, 22.58'le büyüklerde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş'ı birinci ilan etti. Yarış hakemleri Seyfi Diker'i ise 22.01'lik dereceyle hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı genel klasmanda şampiyon ilan etti.

“Tolga ağabeyi ile konuştuk, özür diledi”

Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Seyfi Diker, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yere düştükten sonra ambulansa götürüldüğünü ve kendisine müdahale edildiğini anlatan sporcu, “Bu spora 7 yaşında başladım, 13 yaşındayım, yaklaşık 6 yıldır yapıyorum. 3 yıl önce resmi yarışmalara katılmaya başladım, 2 yıldır düzenli olarak bu yarışlara giriyorum. O gün sabah uyandım, kahvaltımı yaptım otelde. Sonra Marmaris'e, İçmeler'e gittik.

Sahilde numaralandırılmamı yaptılar. Sonra hazırlandım. Sonra korna sesi ile yarışa herkes koşarak başladı, yüzüyorduk. Bitişe 6 kişilik grup olarak gittik. Tam bitişte ben birinci çıkarken herkes arkamdaydı. Sonra o sıra yere düştüm. Orada ne olduğunu anlamadım. Ayağa kalktım, yürüdüm, yarışı bitirdim. Halıya düştüm sonra ambulansa kaldırdılar. Bir tane abla beni biraz sakinleştirdi. Koluma soğuk sprey sıktı. Sonra antrenörümün yanına gittim. Selin hocam, sayesinde daha çok rahatladım.

Saat 2'de madalya töreni var dediler. Otele gidelim dediler. İşte arkadaşlarla gel eğlenelim dediler. Saat 2'ye geldi. Ben arkadaşlarımla yerime geçtim. Tolga ağabeyi ile konuştuk, özür diledi. Sonra fotoğraf çekildik, geçtik yerimize. Madalyamı verdiler. Pazartesi babamlar bu görüntüleri gördü, konuşuldu. Aslında o kadar önemli bir şey olmadı. Oradan birinci çıkmam ve o sıra çıkarken düşmem orada sinir krizine girdim. Çok kötü, garip bir histi” dedi.

Gökten Ceylan

