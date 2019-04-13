Yüzmeye giden çocuklar akıntıya kapıldı

Olay, Payas ilçesinde Amanos Dağı eteklerinde bulunan Payas Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Duman (14), Sabri Tatas (14), Eren Kara (15) ve Recep Almaz (14) isimli çocuklar öğlen saatlerinde yüzmeye gitti. Yüzerken akıntıya kapılan gençlerden Recep Almaz ile Sabri Tataş kayalara çarptı. Çarpma sonrası yerlerinden hareket edemeyen gençlerin bu halini gören arkadaşları durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayakları kırıldığı anlaşılan gençler yapılan ilk müdahalenin ardından sırtta taşınarak ambulansa kadar getirildi. Ayaklarını kırılan Recep Almaz ve Sabri Tataş hastaneye kaldırılırken Kemal Duman ile Eren Kara ise ayakta tedavi edildi.

Ferit Savaş