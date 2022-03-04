Yüzüncü Yıl Marşı'nda yarı final heyecanı

Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'nda ilk 100'e giren eserler, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıklandı. Yarışmanın ilk aşaması olan şiir etabına 81 il ve 14 farklı ülkeden 2 Bin 259 şiir başvurusu alındı. Seçici kurul tarafından belirlenen 100 eser ödüllerini aldı. 100. Yıl Marşı Yarı Final programına; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz sanat siyaset ve iş dünyasından önemli isimler ve binlerce vatandaş katıldı. Yücel Arzen'in konseriyle devam eden programa Azerin ve Yücel Arzen'in, Mermuh şair Abdurahhim Karakoç'un “İncemesin” şiirinin bestesini seslendirmesi damga vurdu. 100'üncü Yıl Marşı Yarışmasında toplam ödül 400 bin TL olurken ilk 100 şiirin yarışmanın jürisi tarafından belirlenmesiyle beste yapılması için ikinci etap kısmının startı da başlatılmış oldu.

100'üncü Yıl Marşı yarışmasının toplam ödülü 400 bin TL

İlk yüze kalan en geç yarışmacı Mersin'den 20 yaşındaki Serkan Keskin olurken, en yaşlı yarışmacı Bayburt doğumlu Yahya Akengin oldu. Yarışmada ilk yüze girenler arasında Azerbaycan'dan Sema İmanova'da bulunuyor. Şiir yarışması finalinde toplamda 250 Bin Türk Lirası ödül dağıtıldı. ilk 100'e giren şiirlerin şairlerine 2 bin 500 Türk Lirası ödül verildi. İlk 100 şiir içinden herhangi birinin bir sonraki aşama olan beste yarışmasının da kazananı olması durumunda bu şiire ek olarak 50 bin Türk Lirası daha ödül verilecek. Birinci olan marşın sahibine ise 100 Bin Türk Lirası ödül verilecek. Böylelikle toplamda 400 Bin Türk Lirası ödül sahiplerini bulacak.

Konser sonrası katılımcılara seslenen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “İnanın 13 yıldır Çekmeköy'e hizmet eden bir kardeşiniz olarak en çok heyecanlandığım gün bu projeyi konuştuğumuz gündü. Çünkü 100. yılla ilgili bir çalışmayı, bir eseri ortaya çıkarmanın ilk adımlarını atacaktık. 81 il ve 14 ülkeden binlerce şiirle yarışmaya katılan tüm şairlerimize, titiz çalışmalar yapan seçici kurulumuza, iletişim başkanlığımıza ve bugün burada heyecanımızı paylaşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Deniz Zeybek- Alper Suat Tutaşı