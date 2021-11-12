Yüzündeki dev kitleden kurtulmak için yardım bekliyor

Yıldırım ilçesinde yaşayan Cemile Ashaut'un yüzünde 10 yıl önce küçük bir yara çıktı. Zamanla büyüyen bu yarayı geçirdiği operasyonla aldırdı. Daha sonra tekrar çıkan bu kitle, daha da büyüyüp, sürekli kanamaya başladı. Özel hastanede 13 bin lira masraf çıkınca, kitleyi aldıramadı.

Teyzesinin acilen operasyon olması gerektiğini ifade eden Yeral Heydan, "Teyzemin yüzünde yara çıktı. Gün geçtikçe büyüdü. Bir operasyon geçirdi ama tekrar büyümeye devam etti. Şimdi yüzünü komple kapladı. Acilen operasyon olması gerekiyor. Özel hastaneler operasyon yapacak fakat 13 bin lira istiyorlar. Hayırseverler yardımcı olursa teyzem bu ıstıraptan kurtulur" dedi.

Burak Türker





