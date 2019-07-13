Yüzyılın kargosu

ABD ve Türkiye'yi krizin eşiğine getiren S-400 hava savunma sistemleri Rusya'dan Türkiye'ye sevk edilmeye başladı. Millî Savunma Bakanlığı, S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara Mürted Hava Üssü'ne intikalinin başladığını duyurdu. S-400 sistemleri dün sabah saatlerinde Rus 124 askerî nakliye uçağı Antonov ile Ankara'ya getirildi. İlk uçaktan 2 saat sonra Rusya'dan gelen ikinci uçak, bundan yaklaşık yarım saat sonra da üçüncü uçak Mürted Hava Üssü'ne indi.

İLK S-400'LER MÜRTED'E

S-400'lerin ilk bataryası 15 Temmuz hain darbe girişiminin ana üssü olan Ankara'nın Kahramankazan ilçesi sınırlarındaki “Akıncı Üssü” olarak bilinen ancak 15 Temmuz sonrasında ismi değiştirilerek eski ismi yeniden verilen Mürted Hava Üssü'ne getirildi. Hâlihazırda Rus uzmanlarla birlikte bir süredir burada altyapı çalışmaları ve S-400'ler için hangarlar yapılıyordu. Bundan sonraki süreçte sistemlerin montaj ve eğitim aşamalarına geçilecek. S-400'ün entegrasyonu, aktif hâle getirilmesi, denenmesi ve Türkiye'deki radar sistemlerine bağlanması gibi bir dizi teknik çalışmalar geçekleştirilecek. Önümüzdeki haftalarda S-400'lerin geri kalan parçaları ve diğer bataryanın da Türkiye'ye teslim edilmesi planlanırken, sonbahar aylarında sistemlerin aktif bir şekilde kullanabileceği ifade ediliyor.

RADAR SİSTEMİ DE GELDİ

İlk sevkiyatta sadece füze ve rampa parçalarının gelmesi bekleniyordu. Radar sistemi ise kurulumun ardından gelecekti. Ancak Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonucu S-400'ün radar sisteminin de dün Ankara'ya getirildiği bildirildi.

ÜÇ AŞAMALI SEVKİYAT

Rus haber ajansı TASS'ın asker kaynaklara dayandırdığı habere göre, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı üç aşamadan oluşuyor. İlk aşama dün tamamlanırken, ikinci aşamada yine askerî uçaklarla yapılacak. Son aşama da ise 120'nin üzerinde füzenin deniz yoluyla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Daha önce, Türk uzmanların S-400'ün kullanımıyla ilgili Rusya'da eğitim aldığı hatırlatılan haberde “Temmuz-Ağustos'ta yaklaşık 80 Türk askerî uzmanın S-400 ile ilgili eğitim göreceği” ifadelerine yer verildi.

HER YERE KONUŞLANDIRILABİLİR

S-400 sisteminin ilk bataryasının Ankara'ya konuşlandırılacağı netleşirken, diğer bataryanın nereye kurulacağı konusunda da çeşitli bölgeler gündeme geliyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki ve Suriye'deki gelişmelerden dolayı S-400'lerin diğer bataryasının da güney sınırlarında konuşlandırılabileceği öne sürülüyor. S-400'ler mobil bir sistem olması nedeniyle kısa süre içerisinde bir bölgeden başka bir bölgeye taşınabiliyor, tehdit nereden geliyorsa oraya kurulup, 10 dakika gibi kısa bir sürede atışa hazır hâle getirilebiliyor.

EN GELİŞMİŞ SİSTEM

S-400 sistemi Lancer füze rampası, komuta kontrol aracı, füzeleri güdümleyen angajman aracı (92N6E) ve “Big Bird” olarak ifade edilen uzun menzilli radar (91N6E) olmak üzere 4 parçadan oluşuyor. Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak kabul edilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

KONTROLÜ TÜRKİYE'DE OLACAK

Türkiye'ye 4 bölükten oluşan 2 adet S-400 sistemi verilecek. Her bir sistemde 72 olmak üzere iki sistemde toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze bulunacak. Böylece toplamda 192 füze teslim edilecek. Sistemin kontrolü tamamen Türkiye'de olacak. Türkiye S-400'lerin konuşlu olduğu ilk NATO ülkesi olacak.

TÜRKİYE'NİN TAM İHTİYACI OLAN SİSTEM

Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Dr. Güray Alpar, S-400'lerin Türkiye'ye getirilmesi ve bu sistemlerle Türkiye'nin kazanımları gazetemize değerlendirdi. Alpar şunları söyledi: Böyle bir sisteme kim sahip olmak istemez. Türkiye'nin tam ihtiyacı olduğu bir sistem. Böyle bir teknoloji ve sistemi bize müttefiklerimiz vermedi. Bu bir taarruz sistemi değil, bu ancak ülkemize bir saldırı yapılırsa kullanılabilecek bir sistem. Kendimizi savunmak için alıyoruz. NATO'nun endişe duymasına gerek yok.

NEDEN S-400?

ABD, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu cevap vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi. Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hâle gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi. Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı günümüzün önemli askerî teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor. Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını muhtemel tehditlerden korumayı amaçlıyor

EN İYİ TEKLİF RUSYA'DAN GELDİ

NATO müttefiklerinden hava savunma sistemi alamayan Türkiye, bu defa başka alternatifler arayışına girdi. İlk olarak 2015 yılında uzun menzilli füze savunma sistemi satın almak için bir ihale açtı. İhaleyi, 3,4 milyar dolar ile Çinli bir şirket kazandı. ­­­­­­ Ancak, o dönemde ABD ve NATO'nun tepki gösterdiği bu ihale daha sonra iptal edildi. İhalenin iptal edilmesinin ardından Türkiye, farklı ülkelerle füze savunma sistemi için görüşmeler yapmaya başladı. Bu kapsamda en iyi teklif Rusya'dan geldi. Rusya, ileri teknoloji S-400'ler için Türkiye'ye cazip bir teklif sunarken Moskova yönetimi; fiyat, teslimat, ortak üretim ve teknoloji transferi noktasında Türkiye'nin beklentilerini karşıladı.

ABD'Lİ BAKAN İLE S-400'Ü GÖRÜŞTÜ

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü. S-400'ün teslimatının başlamasıyla kritik bir dönemde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Akar, S-400 alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu ve Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerin sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin duruşunun değişmediğini, F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini vurgulayan Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşta değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye'nin ne ABD'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı. Bu gelişme üzerine Pentagon, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin düzenleyeceği basın açıklamasını iptal etti. Akar ile Esper görüşmesinde, ABD'den bir heyetin güvenli bölge için haftaya Türkiye'ye gelmesi konusunda mutabık kalındı.

Türkiye Gazetesi