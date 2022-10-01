'Z yokuşu' köylüyü canından bezdirdi, seçimde oy kullanmayacaklarını söylediler

Sivas merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Gazi köyünün girişinde bulunan dik viraj köylüyü canından bezdirdi. İsmini şeklinden alan “Z yokuşu” yaşanan kazalar ve diğer problemler nedeniyle adeta sürücülerin kâbusu oldu. Yük taşımacılığı yapan kamyonlar ve uzun araçlar bu yola girmek istemiyor, giren araçlar ise virajda kalıyor. Keskin ve dik virajlar kış aylarında ise kullanılmaz hale geliyor. Köy sakinleri yolun güzergahının değiştirilip virajlardan kurtulmak istiyor. Siyasi partililerin sadece seçim arifesinde köylerini hatırladıklarını belirten köy sakinleri, her gelen siyasi partilinin yolun düzeltilmesi için söz verdiğini fakat seçim bittikten sonra verilen sözlerin unutulduğunu söyledi. Bunun üzerine köylüler ortak karar alarak verilen sözlerin yerine getirilmediği sürece seçimlerde oy kullanmayacaklarını açıkladılar.

Volkan Kaplan - Barış Değer



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