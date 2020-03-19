Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara

Türkiye'de korona virüsü vakası görülmesini ardından tedbirleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Salgın nedeniyle zabıta ekipleri ilçe genelinde hijyen denetimine çıktı. Lokanta, kafe, pastane gibi gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Bir işletmenin imalathanesinde yer alan terlik ve yataklar ise büyük tepki çekti. Ekipler işletme hakkında tutanak tutarak, ortamın bir an önce temizlenmesini ve kuralların uygulanmasını istedi. Zabıta ekipleri kontrollerin ara vermeden devam edeceğini belirtti.

“İşletmelerde belirlediğimiz olumsuzluklarla alakalı ilk başta uyarıda bulunuyoruz”

Sultangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Sercan Bilge, “Sultangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak korona virüsü tedbirleri kapsamında ekmek fırınları, gıda üretim yerleri, lokantalar, pastaneler ve benzeri iş yerlerinde genel temizlik, hijyen ve halk sağlığını tehdit eden diğer unsurlarla alakalı denetimlerimize hız verdik. Bu doğrultuda zabıta ve teknik ekiplerimizden oluşan 5 ekip görevlendirdik. Yine işletmelerde belirlediğimiz olumsuzluklarla alakalı ilk başta uyarıda bulunuyoruz. Akabinde yapacağımız denetimlerde hala kurallara uyulmadığını görürsek işletme yetkililerine 1608 Sayılı Belediye Ceza Kanunu'na istinaden Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlemler uygulayacağız. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kararlar doğrultusunda umuma açık kafe, lokanta, internet kafe gibi yerlerin kapalı durumlarını muhafaza etmesi için zabıta ekiplerimiz sıklıkla denetimlerini yürütüyor” dedi.

Sümeyye İnal