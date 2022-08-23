Zabıtanın dikkati Rocco'yu kurtardı

Marmaris'te ülkeye kaçak yollarla sokulan makak cinsi maymunu sırtına alarak turistlerle para karşılığı fotoğraf çektiren B.N. isimli şahsı emniyet güçleri uzun süredir yakalamak için çalışma yürütüyordu. Pazartesi akşamı Adnan Menderes Caddesi üzerinde denetime çıkan Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri bir şahsın omzunda taşıdığı maymunla para karşılığı fotoğraf çektiğini tespit etti. Zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şahıs Hatipirimi Mahallesi'ndeki bir parkta yakalandı. B.N. isimli şahıs, bölgeye intikal eden emniyet güçlerince gözaltına alınırken Rocco isimli maymun da Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce Datça Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Güldemet Kızıl

