Zafer Çika'nın cenazesini yakınları aldı

Dün saat 19.00 sıralarında İzmir'den Çeşme'ye giderken şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Zafer Çika, ağır yaralanmıştı. Acil servis ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Çika, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirmişti. Çika'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çika'nın cenazesi, aralarında kardeşinin de bulunduğu yakınları tarafından alınarak cenaze aracına konuldu. Demet Akbağ'ın eşi yapımcı Zafer Çika'nın naaşı, yarın öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı'da defnedilecek.

Ceren Atmaca - Ali Gözeten



