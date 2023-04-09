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Zafer Turan: '3 puan çok önemliydi'

Zafer Turan: '3 puan çok önemliydi'
Zafer Turan: '3 puan çok önemliydi'

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.

Zafer Turan: '3 puan çok önemliydi' - Tıkla İzle

 Maçın ardından basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan,”3 puan bizim için çok önemliydi. Bu gün kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Altınordu'yu 2-1 yendi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor zamanları bir an evvel geride bırakıp önümüze bakmak istiyoruz. 3 puan bizim için çok önemliydi. Bu gün kazandığımız için çok mutluyuz. Biz mücadele gücümüzü sahaya yansıttığımız zaman bu işi başaracağımızı biliyoruz. İnşallah geride kalan 6 maçımızı kazanıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ali İhsan Çiftçi
 

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