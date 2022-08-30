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Zafer'in 100'üncü yılında İGA'dan özel prodüksiyon

Zafer'in 100'üncü yılında İGA'dan özel prodüksiyon
Zafer'in 100'üncü yılında İGA'dan özel prodüksiyon

Büyük Taarruz’un 100’üncü yılı münasebetiyle İGA İstanbul Havalimanı’nda, anlamlı bir kutlamaya imza atıldı. Bu kapsamda havalimanındaki tüm birim ve iştiraklerin araçlarıyla katıldığı büyük ve zorlu operasyonda 3 uçak ve 108 araçla, zemine devasa 100 sayısı yazıldı.

Zafer’in 100’üncü yılında İGA’dan özel prodüksiyon - Tıkla İzle

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleden ilhamla birlik duygusu içerisinde hareket eden havacılık sektörü paydaşlarının yer aldığı operasyon, 30 Ağustos'un 100'üncü yılına özel olarak film haline getirildi. Tüyleri diken diken eden operasyonda görev alan Türk Hava Yolları uçağının kaptan pilotu; “Türk Hava Yolları'na, İGA İstanbul Havalimanı'na ve bu tarihi görevde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu unutulmaz zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz” anonsunu yaparak asrın zaferini kutladı.

Türk Hava Yolları ve İGA İstanbul Havalimanı'nın yanı sıra TGS Yer Hizmetleri A.Ş., Turkish DO&CO İkram Hizmetleri, Turkish Cargo, TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş., Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. desteğiyle oluşturulan 100 sayısı, birlik ve beraberlik mesajını her yerden görünür kıldı.

Ferhat Yasak

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