Zaharova: 'Ukrayna'da Rus diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının uygun hale getirilmesi yönünde karar aldık'

ABD ve batılı ülkeler, Ukrayna'daki gerilim nedeniyle büyükelçilik ve konsolosluk personellerini geri çekmeyi sürdürürken, gerilimin taraflarından olan Rusya'dan da aynı yönde adım geldi. Gelişen süreçte kendilerinin de muhtemel provokasyonlara karşı büyükelçilik ve konsolosluklardaki personel sayısını uygun hale getireceklerini ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Kiev yönetimi veya üçüncü ülkelerin muhtemel kışkırtıcı eylemlerine karşı Ukrayna'da Rus diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının uygun hale getirilmesi yönünde karar aldık. Büyükelçilik ve konsolosluk temel fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edecek” dedi.

Zaharova, daha önce batılı medya organlarının Rusya'nın diplomatik misyon personelini çekmeye başladığını ve panik oluşturduğunu söyleyerek, “Şimdi anlaşılacağı gibi ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve diğer ülkelerin diplomat ve ailelerinin Ukrayna'daki büyükelçiliklerinden tahliyesi için enformasyona dayalı veriler oluşturuldu. Dün de İsrail bu yönde tahliye kararını duyurdu” ifadelerine yer verdi.

Erhan Altıparmak