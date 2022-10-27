Zajc golle döndü

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes karşısında 61. dakikada oyuna girerek 1 ay 28 gün sonra formasına kavuştu.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla beğeni kazanan Zajc, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formadan uzak kalmıştı. Son olarak 29 Ağustos'ta 11'de başladığı ve 1-0 kaybedilen Konyaspor müsabakasında forma giyen Zajc, Rennes maçının 61. dakikasında Arao'nun yerine oyuna dahil olurken, 82. dakikada da bir gol kaydetti.

Ozan Buğra Koşar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.