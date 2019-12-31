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Zaki Group CEO'su Ahmed Zaki İstanbul'a yatırım yapacak

Zaki Group CEO'su Ahmed Zaki İstanbul'a yatırım yapacak
Zaki Group CEO'su Ahmed Zaki İstanbul'a yatırım yapacak

Iraklı işadamı Ahmed Zaki Türkiye'de yatırımlarına başladı. İlk etapta İstanbul'da yapmayı planladığı yatırımının seyrinin İzmir ve Antalya'ya da kayacağı belirtiliyor.

Genç yatırımcı Ahmed Zaki bu dönemde Türkiye'ye yatırım yapmanın riskli olduğunu ancak risk alıp da yatırıma karar verenlerin de karşılığını alacağını düşünüyor.

Ahmed Zaki "Türkiye'ye yatırım getirmek bu dönemde çok zor. Biz son bir yıldır görüştüğümüz Türk yatırımcılarla ortaklıkta son aşamaya geldik. Bu da gerek dünyada gerek Türkiye'deki yatırımlarımızı arttıracak, istihdam sağlayacak." şeklinde konuştu. Geleceğe dönük projelerinden de bahseden Zaki: "Yeni markalarımızla gerek yiyecek içecek gerek ise yeni sektörlerde daha önce Türkiye'de girişilmemiş konularda yatırım yapacağız" dedi.

Zaki Group CEO'su Ahmed Zaki, Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğini ifade ediyor. Ufku açık projeler için şimdiden kolları sıvayan Zaki "Önceliğimiz İstanbul olacak. Burada yakalayacağımız başarıya göre İzmir ve Antalya'da da yatırımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. 

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