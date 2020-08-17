Zanlının testi pozitif çıktı, çok sayıda polis hastaneye yönlendirildi

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Bahabey Caddesi üzerinde silahla yaralama olayına karıştıktan sonra gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan B.K.'nın cezaevine gönderilmeden önce yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturmaya katılan ve zanlı ile temasta bulunan 20 polis Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilerek korona testi verdi. Test yapılan polislerin sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.

Tugay Göktürk

