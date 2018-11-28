Zehir tacirinden şoke eden ifade: 'Şifa için esrar ektim'

Alınan bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, esrar ve skunk maddesi yetiştirdiği iddia edilen 2 şahsın evine baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak İçmeler ve Torba Mahallesi'nde bulunan 2 eve düzenlenen baskında M.Y. ve H.H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Evinde iklimlendirme sistemi bulundu

M.Y'nin İçmeler Mahallesi'ndeki evinde iklimlendirme sistemine ait çok sayıda materyal, 5 kök skunk bitkisi, 167 gram skunk maddesi, 17 gram skunk tohumu, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildiği öğrenildi.

3 bin 500 liraya villa kiralamış

Torba Mahallesi'nde villa kiralayan H.H.C. isimli şahsın evinde ise kurulu vaziyette iklimlendirme sistemine, toplamda 8 kilo 300 gram ağırlığında uzunlukları 70-80 cm 15 kök skunk bitkisi, yaş halde 755 gram skunk bitki yaprağı, 13 adet ecstasy hap, 7 gram skunk maddesi, 110 gram skunk bitki tohumu, 2 adet hassas terazi, çok sayıda kilitli poşetler ele geçirildiği bildirildi.

“Şifa için ektim"

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan M.Y.'nin ben şifa için esrar ekiyorum demesi herkesi şok etti. Bodrum adliyesi girişinde gazetecilere, “Ben şifa için esrar ektim, kenevir ektim. Cenabı Allah'ın ürettiği otu ektim. Eğer bunun bedeli ceza evine girip, acı çekmekse, çekerim. Allah'ın taktirine bırakıyorum. Ben şifa için esrar ektim” diyerek kendini savundu.

M.Y. ve H.H.C. isimli şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapma ve 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan zanlıların evinde Türk Ceza kanunu kitabı, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları kitapları ele geçirildi.

Eren Ayhan

