Zehir tacirlerine ceza yağdı!

Yine uyuşturucu satmaktan dolayı tutuklu olan Yusuf G'ye ise 8 yıl 4 ay ile 16 bin 600 TL para cezasına mahkum edildi.

2017 yılında KOM ekipleri tarafından uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan Ahmet T'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 214 gram esrar ve çok sayıda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan Ahmet T. son kez hakim karşısına çıktı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında sanığaa 8 yıl 9 ay ceza ve 20 bin TL para cezası verildi.

11 Mayıs 2018 tarihinde polisin şüphesi üzerinde Yusuf G'nin kullandığı arac durdurulmak istendi. Fakat sürücü durmayarak kaçtı. Nefes kesen kovalamaca sonucu kaçan şahıs yakalandı. Araç ve Yusuf G'nin üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 aydır tutuklu bulunan şahıs son kez İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Yusuf G. 8 yıl 4 ay ile 16 bin 600 TL para cezasına mahkum edildi.

Seyfettin Aras

