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Zehir tacirlerine darbe: 7 gözaltı

Zehir tacirlerine darbe: 7 gözaltı
Zehir tacirlerine darbe: 7 gözaltı

Isparta’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik Ramazan Ayı’nın ilk gününde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 7’si gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yedişehitler Mahallesi'ndeki farklı adreslere operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, 7 parça halinde 1.74 gram eroin maddesi, 4 adet suboxone tablet ve çok sayıda uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdiği, M.A.A. - S.B. - G.G. - S.A.Y. - G.Y. - O.T. - E.T. - M.C.A. - S.Ç. - C.A. ve E.K. isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı. 

M.A.A. - S.B. - G.G.ve S.A.Y. isimli 4 şüpheliye ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, diğer 7 şüpheli G.Y. - O.T. - E.T. - M.C.A. - S.Ç. - C.A. ve E.K. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltındaki 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.  

Feti Kılıç
 

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