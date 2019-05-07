Zehir tacirlerine darbe: 7 gözaltı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yedişehitler Mahallesi'ndeki farklı adreslere operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, 7 parça halinde 1.74 gram eroin maddesi, 4 adet suboxone tablet ve çok sayıda uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdiği, M.A.A. - S.B. - G.G. - S.A.Y. - G.Y. - O.T. - E.T. - M.C.A. - S.Ç. - C.A. ve E.K. isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

M.A.A. - S.B. - G.G.ve S.A.Y. isimli 4 şüpheliye ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, diğer 7 şüpheli G.Y. - O.T. - E.T. - M.C.A. - S.Ç. - C.A. ve E.K. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltındaki 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Feti Kılıç

