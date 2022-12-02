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Zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu

Zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu
Zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı gece operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, tuvalet deliğinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu - Tıkla İzle

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, B.G. ve S.C.D. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

Savcılıktan alınan arama kararının ardından polis, 2 şüpheli şahsın ikamet ettiği evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, narkotik köpeği ile arama yaptı. Tuvalet deliğine atılan bir miktar uyuşturucu madde ise polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Hasan Ay
 

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