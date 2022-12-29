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Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 27 gözaltı

Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 27 gözaltı
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 27 gözaltı

Mersin’de 300 polis, narkotik köpekleri ve dron desteğiyle ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda 30 şüpheli belirlendi. Bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 27 şüpheliyi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 kök hint kenevir bitkisi, 4 paket halinde 400 gram hint keneviri bitkisi, 3 paket kokain maddesi ,10 paket metamfetamin maddesi, 7 paket eroin maddesi, 8 paket bonzai maddesi, 252 adet captagon maddesi,1 hassas terazi ile 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Koray Ünlü-Güray Gürdal

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