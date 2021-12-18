Zehir tacirlerinin akıl almaz düzeneği polisi bile şaşırttı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adres ve hafif ticari araçta arama gerçekleştirdi. Araçta narkotik dedektör köpeği Rex ile yapılan aramada, mekanik bir sistemle açılan gizli bölmeyi tespit etti.

Kontağı çevirip farları uzun yakınca zula ortaya çıkıyor

Narkotik dedektör köpeği Rex'in aracın göğüslük bölgesine tepki vermesi üzerine ekipler gizli bölmeyi tespit etti. Uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkarılan gizli bölme polisleri bile şaşkına çevirdi. Şüphelilerin, aracın kontağını açtıktan sonra farları uzun konuma getirdikleri, ardından da şoförün sol alt tarafında döşemenin altında yer alan düğmeye bastıkları, bu işlemlerin ardından torpido bölümünün tamamen aşağı indiği ve göğüslük olarak bilinen bölgeye uyuşturucu zulası olarak kullandıkları ortaya çıktı.

3 şüpheli tutuklandı

Araçta bulunan gizli bölmede polis ekipleri, 2 kilo 737 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 10 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.M. (42), C.A. (37) ve M.K. (42), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ali İhsan Çiftçi

