Zehirlendiğinden şüphelenilen Rus muhalif için Almanya'dan uçak yola çıktı

Rusya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden muhalif lider Alexei Navalny'nin Almanya'da tedavi görmesi için ambulans uçak gönderiliyor. Cinema For Peace adlı vakıf tarafından gönderilen uçakta, tıbbi ekipmanların ve uzmanların da yer aldığı belirtildi. Vakfın Başkanı Jaka Bizilj yaptığı açıklamada, Berlin'deki Charite hastanesinin Rus muhalif lideri tedavi etmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak Navalny'nin tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Alexander Murakhovsky, Navalny'nin sağlık durumunun başka bir hastaneye nakledilecek kadar iyi olmadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Navalny'nin Almanya'da gereken tüm yardım ve tıbbi desteği alabileceğini ifade etmişti.

Rusya'da dün muhalif lider Alexei Navalny'nin Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşması üzerine uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh yaptığı açıklamada, muhalif liderin zehirlenme belirtileri gösterdikten sonra hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Kremlin veya Rusya Sağlık Bakanlığı'na Navalny'nin yurt dışındaki bir hastaneye nakledilmesi için talep gelmesi halinde bunun derhal değerlendirileceğini söylemişti.