Zehirlenen sokak kedisini veterinerler hayata döndürdü

Hizmete girdiği ilk günden beri sokak hayvanlarına şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde Pamukkale Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, vatandaşlar sürekli besledikleri ve Mazotçu adını verdikleri sokak kedisini ölmek üzereyken buldu. Duyarlı vatandaşlar sokak kedisini hemen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından müdahalede bulunulan sokak kedisinin zehirlendiği tespit edildi. Kedinin görüntüsü yürekleri sızlatırken Büyükşehir Belediyesi veterinerleri hemen tedaviye başlayarak can çekişen hayvana acil zehirlenme prosedürü uyguladı. Üç gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan sokak kedisi yaşadığı bölgeye yeniden bırakıldı.

“Kedimize erken müdahale ettiğimiz için kurtarabildik”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü'nde yaşadıkları üzücü olayı anlattı. Zehirlenen kediye acil zehirlenme prosedürü uyguladıklarını belirten Alkaya, “Kedimize erken müdahale ettiğimiz için kurtarabildik. İyileşince yeniden yaşadığı bahçeye bırakıldı” dedi. Zehirlenmelere karşı hayvanların acil olarak kendilerine getirilmesini isteyen Alkaya, konunun mutlaka ilgili kolluk kuvvetlerine ve Tarım ve Orman Müdürlüklerine iletilmesi gerektiğini, erken müdahalenin ise çok önemli olduğunu söyledi.



Semih Can Yılmaz

