Zehra Güneş: "Sporcu arkadaşlarımızla geceyi burada onurlandırmaktan mutluyuz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi. Düzenlenen gecede milli voleybolcu Zehra Güneş ve Tuğba Şenoğlu açıklamalarda bulundu. Zehra Güneş, başarılı bir yaz mevsimini geride bıraktıklarını ifade ederek, “Çok güzel bir yaz geçirdikten sonra bu başarıyı burada kutlamak bizim için onur verici. Türkiye olarak başarılı bir yazdan sonra tüm sporcu arkadaşlarımızla geceyi burada onurlandırmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Kulüplerdeki başarı ne kadar başarılı olursak milli takıma da o kadar çok yansıyor”

Güneş, kulüp bazında aldıkları başarıların milli takıma da yansıdığını söyleyerek, “Çok başarılı bir yazdan sonra kulüplerde de bu başarıyı kovalıyoruz. Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Türkler olarak kulüpler bazında ne kadar başarılı olursak milli takıma da o kadar çok yansıyor. Geliştikçe milli takımda da çok başarı elde edebiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Böyle bir gecede vakit geçirmekten mutluyuz”

Resepsiyonda diğer sporcularla birlikte oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Zehra Güneş, “Diğer sporcu arkadaşlarımız ile herkesin farklı programı olduğu için pek fazla vakit geçiremiyoruz. Başarı istiyorsan bir şeylerden fedakarlık etmek zorundasın. Profesyonel sporcular olarak biz bunu göze aldık. Böyle bir gecede birbirimizle vakit geçirip sohbet etmekten çok mutluyuz” değerlendirmesini yaptı.

Tuğba Şenoğlu: “Türkiye olarak çok güzel başarılar elde ettik”

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu ise “Türkiye olarak çok güzel başarılar elde ettik. Burada voleybol takımı olarak büyük başarılara imza attık. Herkesin bu gecede olması için çok teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı. Şenoğlu, Vakıfbank'ın dünyanın en iyi takımları arasında olduğunun altını çizerek, ellerinden geldiği kadar en iyisini yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

Bora Akyol