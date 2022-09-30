Zeki Yavru: 'Lige istediğimiz gibi başlayamadık'

Şampiyonluk parolası ile girdikleri sezona iyi başlayamadıklarını ifade eden Zeki Yavru, “Samsunspor'da ortam çok güzel. Ancak lige istediğimiz gibi başlayamadık. Hedefimiz şampiyonluk, biz de her maçı eze eze kazanmak için çıktığımız için kazandığımızdan daha yüksek bir puana sahip olabilirdik. Başlangıç olarak kendimizi yeterli görmüyoruz. İlk 6 haftada 9 puan topladık. Bundan sonra 'her maç galibiyet' parolasıyla çıkıp, sezonun ilk yarısı bitene kadar en yüksek puanları toplayıp, sezon sonu istediğimiz hedefe ulaşmayı umuyoruz. Süper Lig ve 1. Lig ayrımı yapmak için daha erken. Bu lige yeni geldim. İki ligin de kendine göre farklı zorlukları var. Biz takım olarak kaliteli bir takımız. Bu zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz” dedi.

Erdi Demür

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