Zelenskiy: '24 Şubat günü yeni bir ulus ortaya çıktı'

Ukrayna, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığının 31. yıl dönümü olan Bağımsızlık Günü'nü kutluyor. Bir yandan da 24 Şubat'ta Rusya'nın başlattığı savaşın altıncı ayına denk gelen Bağımsızlık Günü nedeniyle başkent Kiev'de yapılması planlanan kutlamalar Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı iptal edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bağımsızlık Günü vesilesi ile Ukrayna halkına Kiev'den çektiği bir video ile seslendi. “Bağımsız Ukrayna'nın özgür insanları” sözleri ile Ukraynalılara seslenen Zelenskiy, “Bu cümle her şeyi söylüyor. Bu sadece 4 kelime ama bugün arkasında neler kaldı. Büyük savaşın 182. günü. Bu kelimelerde kaç sembol ve anlam, kahramanlık ve kayıp, sevinç ve acı kaldı” dedi.

“Bağımsız Ukrayna'nın özgür insanlarıyız” diyen Zelenskiy, “Bizi yok etme girişiminden 6 ay sonra bağımsız Ukrayna'nın özgür insanlarıyız. Bu geleceğimizin de gerçeği. Bağımsız Ukrayna'nın özgür insanları. 6 ay önce, Rusya bize karşı savaş ilan etti. 24 Şubat'ta tüm Ukrayna, patlama ve silah sesleri duydu” ifadelerini kullandı.

6 ay boyunca tarihin değiştiğini, kelimelerin değiştiğini ifade eden Zelenskiy, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Şimdi, kimin gerçekten kardeşimiz ve dostumuz olduğunu, kimin adını ve ününü kaybetmediğini biliyoruz. Kimin bize gerçekten ihtiyacı olmadığını ve kapının nerede bize açık olduğunu biliyoruz. Kimin ne olduğunu anladık ve bütün dünya da Ukraynalıların kim, Ukrayna'nın ne olduğunu anladı. Kimse, ‘Rusya yakınlarında, orada bir yer var' diyemez artık."

“Avrupa, Ukrayna'nın AB'nin gelecekteki bir üyesi olduğunu kabul etti”

Ukrayna halkının ve cesaretlerinin tüm dünyaya ilham olduğunu aktaran Zelenskiy, “Ukrayna halkı insanlığa, adaletin gülünç dünyamızı henüz tam olarak terk etmediği konusunda yeni bir umut verdi. Bunda da kazanan güç değil, gerçekler, para değil değerler, petrol değil insanlar oldu. Dünya, birlik olmadı. Korona virüs, bize herkesin kendi başının çaresine bakması gerektiğini açıkça gösterdi. Ukrayna ise bunu 6 ayda değiştirdi. Tarih kitaplarında, ‘Ukrayna'nın Dünya'yı birleştirdiği dönemler' kısmı olacak. Avrupa'nın artık bir oyuncu olmadığını, aksine güçsüz, bölünmüş, pasif ve uykuda olduğunu söyledi. Ukrayna, tüm Avrupa kıtasını uyandırdı. Avrupa, sert yaptırımlar uyguladı. Avrupa, oybirliği ile Ukrayna'nın AB'nin gelecekteki bir üyesi olduğunu kabul etti. Büyük işletmeler, paranın kan ve ölüm koktuğunu fark etti. İşletmeler ve markalar, Rus pazarını terk ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bu bayrak Donbass'ta da Kırım'da da her yerde dalgalanacak”

“Hepimiz değiştik” diyen Zelenskiy, “Bazılarımız, birey olarak, vatandaş olarak Ukraynalı olarak yeniden doğdu. Bazıları da ortadan kayboldu. 24 Şubat günü 04.00'de yeni bir ulus ortaya çıktı. Doğmadı, yeniden doğdu. Ağlamayan, bağırmayan, korkmayan, kaçmayan, pes etmeyen, unutmayan bir ulus ortaya çıktı. Bu bayrak Donbass'ta da Kırım'da da her yerde dalgalanacak” dedi.

Zelenskiy, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“İşgalciler, birkaç gün içinde başkentte geçit töreni yapmayı umuyorlardı. Ancak bugün, düşmanın teçhizatları Kiev'de yakılmış, enkaza dönmüş ve parçalanmış bir şekilde. sergileniyor. Ordunuzun büyüklüğü bizim için önemli değil. Bizim için topraklarımızda olmanız önemli ve bu sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.”

“Donbass, Ukrayna'dır” diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Yol ne olursa olsun bize geri dönecek. Kırım Ukrayna'dır” dedi.