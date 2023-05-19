Zelenskiy, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Arap Birliği'nin 32'nci Liderler Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Zelenskiy, Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşma yapacağını, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman el-Suud dahil olmak üzere siyasilerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. Zelenskiy, “İkili ilişkileri ve Ukrayna'nın Arap dünyasıyla bağlarını geliştirmek için Suudi Arabistan Krallığı'na ilk ziyaretime başlıyorum. Kırım ve geçici olarak işgal altındaki bölgelerdeki siyasi tutuklular, halkımızın geri dönüşü, barış formülü, enerji iş birliği. Suudi Arabistan Krallığı önemli bir rol oynuyor ve iş birliğimizi yeni bir düzeye taşımaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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