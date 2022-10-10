Zelenskiy: 'Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar'

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kentte çok sayıda patlama sesi duyulurken, Lviv, Ternopil ve Dnipro'dan da saldırı haberleri geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırıların ardından yaptığı açıklamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu söyleyerek, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden tamamen silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Dnipro ve Kiev'de işe giden insanları öldürdüler.

Ukrayna genelinde siren sesleri dinmiyor. Maalesef ölü ve yaralılarımız. Lütfen sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.