İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zelenskiy: 'Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar'

Zelenskiy: 'Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar'
Zelenskiy: 'Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de patlama seslerinin duyulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyor" dedi.

Kiev Belediye Başkanı: "Shevchenkivskyi bölgesinde çok sayıda patlama meydana geldi" - Tıkla İzle

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kentte çok sayıda patlama sesi duyulurken, Lviv, Ternopil ve Dnipro'dan da saldırı haberleri geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırıların ardından yaptığı açıklamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu söyleyerek, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden tamamen silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Dnipro ve Kiev'de işe giden insanları öldürdüler.
Ukrayna genelinde siren sesleri dinmiyor. Maalesef ölü ve yaralılarımız. Lütfen sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER
Kiev Belediye Başkanı: Shevchenkivskyi bölgesinde çok sayıda patlama meydana geldi Kiev Belediye Başkanı: 'Shevchenkivskyi bölgesinde çok sayıda patlama meydana geldi'

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.