Zelenskiy: 'Bu acı tarif edilemez'

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopter düşmüş, İçişleri Bakanlığına ait helikopterin düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından taziye mesajı yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bugün Kiev'in Brovary bölgesinde korkunç bir trajedi yaşandı. Bir helikopter düştü ve kazada yangın çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı belirleniyor. Ölenlerin arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Bakan Birinci Yardımcısı Yevhen Yenin, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Yuri Lubkovych, yardımcıları ve helikopter ekibi vardı. Kazada 10'u çocuk 25 kişi yaralandı. 3 çocuk hayatını kaybetti. Tarifsiz bir acı. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, Ukrayna Ulusal Polisi ve diğer yetkili kurumlarla işbirliği içinde olayla ilgili tüm koşulların öğrenilmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, kazanın nedeninin müfettişler tarafından araştırıldığını, "Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliğinin ihlali mi yakında öğreneceğiz" açıklamasını yapmıştı.

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