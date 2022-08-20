Zelenskiy: 'Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak'

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna'nın bağımsızlık günü yaklaşırken yeni bir video mesaj yayınladı. Önümüzdeki haftanın Ukrayna için çok önemli olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Devletimiz için, bizim için çok önemli olan yeni haftaya aktif olarak hazırlanıyoruz. Önümüzde Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü var. Bu yıl gerçekten çok özel. Bu yıl, işgalin geçici olduğu ve Ukrayna'nın geri döndüğü tam anlamıyla hissedilebilir" ifadelerini kullandı.

"Acıya da katlanmamız gerekiyor"

Zelenskiy, Ukrayna'nın zafere ulaşması gerektiklerini söyleyerek, "Her zaman dürüstçe söylüyoruz. Ukrayna'nın zaferi için hala savaşmamız gerekiyor, hala çok şey yapmamız gerekiyor ve ne yazık ki acıya da katlanmamız gerekiyor. Ukraynalılar kendileriyle, ülkeleriyle ve kahramanlarıyla gurur duyabilirler. Birlikte kalalım ve birbirimize yardım edelim. Yok edilenleri geri getirelim. Tüm halkımız için savaşalım. Ve bugün Ukrayna'yı temsil edenleri neşelendirelim. Kendimize ve Ukrayna'ya inanın" ifadelerini kullandı.