İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zelenskiy: 'Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek'

Zelenskiy: 'Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek'
Zelenskiy: 'Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya saldırılarına karşı NATO’yu uyararak, “Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 19 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri askeri noktaların yanı sıra sivil yerleşimleri de hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek Ukrayna hava sahasının kapatılmasını istedi. Zelenskiy, “Geçtiğimiz sene NATO liderlerini uyarmıştım. Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uygulanmazsa savaşın başlayacağını söylemiştim. Ben haklı çıktım. Şimdi tekrar söylüyorum. Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek. Artık an meselesi” ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin
 

İLGİLİ HABER
Harkovda Rus saldırısı: 11 ölü Harkov’da Rus saldırısı: 11 ölü
İLGİLİ HABER
Rusya ve Ukrayna heyetleri 4üncü kez bir araya geldi Rusya ve Ukrayna heyetleri 4’üncü kez bir araya geldi
İLGİLİ HABER
Kievde Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü Kiev’de Ukrayna tarafından imha edilen Rus roketi, binaların üzerine düştü
İLGİLİ HABER
Rusya, Kramatorskta sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü Rusya, Kramatorsk’ta sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü
İLGİLİ HABER
Harkov ve Donetskte sivil alanlar vuruldu Harkov ve Donetsk’te sivil alanlar vuruldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.