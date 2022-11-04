Zelenskiy, kritik altyapıların korunmasına ilişkin yasayı imzaladı

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelindeki kritik altyapıların korunması yönünde devlet politikasının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi. Açıklamada, kararnamenin Ukrayna Meclisi tarafından kabul edildiği bildirilirken, ülkedeki enerji ve kritik altyapıların güvenliğinin hükümet için öncelikli olduğu aktarıldı. Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi Başkanı Yurii Shchyhol kritik altyapı tesislerinin bir listesini oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu kararname, güvenlik seviyelerini analiz etmeyi ve gerektiğinde istikrarı güçlendirmeyi, tehditleri daha etkili bir şekilde tanımlamayı ve altyapıların güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamayı mümkün kılacaktır" dedi.

Kararnameye göre ülkedeki tüm kritik altyapıların güvenliğinden Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi sorumlu olacak.

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