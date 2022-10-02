Zelenskiy: 'Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi'

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sekizinci aya girilirken, şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk bölgesindeki Lyman şehrinin tekrar Ukrayna'nın hakimiyetine geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Saat 12.30 itibariyle Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi. Savunmacılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Erhan Altıparmak

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