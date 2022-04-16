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Zelenskiy: 'Mariupol'de 5 bini çocuk en az 20 bin kişi hayatını kaybetti'

Zelenskiy: 'Mariupol'de 5 bini çocuk en az 20 bin kişi hayatını kaybetti'
Zelenskiy: 'Mariupol'de 5 bini çocuk en az 20 bin kişi hayatını kaybetti'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Mariupol şehrinde yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy düzenlenen basın toplantısında Mariupol şehrindeki saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, “Ruslar Mariupol'den tahliyeye izin vermiyor. Şehirde durum iyiye gitmiyor ve yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti. Mariupol'deki askerlerimize direnişleri için minnettarız. Berdyansk limanından taliye gerçekleşmesi konusunda anlaşmıştık ancak Rusya müsaade etmiyor. Askerlerimizle her gün iletişim halindeyiz ve elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Askerlerimiz en önemli vazifelerden birini yerine getirdiklerini biliyorlar” dedi.

“Mariupol bu savaşın kalbi”

Mariupol şehrinin işgalden kurtulduğunu ancak topçu atış sistemleri ve zırhlı araçlara ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenskiy, “Maalesef gerektiği kadar silah desteği alamıyoruz. Düşmanın elindeki imkanlar daha gelişmiş durumda ancak bizim askerlerimiz Rusların akıl edemeyeceği taktiklerle onları vuruyor. Mariupol bu savaşın kalbi. O attıkça biz savaşıyoruz ve güçleniyoruz. Eğer atmayı keserse bizim pozisyonumuz zayıflayacak. Eğer o şehirdeki pozisyonumuz güçlenirse, Rusya ile oturduğumuz masada elimiz güçlenir” ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin
 

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