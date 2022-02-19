Zelenskiy: 'NATO Ukrayna'yı isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalı'

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerin gündem konusu olduğu Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında batılı ülkelere çağrıda bulunan Devlet Başkanı Zelenskiy, “NATO üyelik konusunda bize açık yanıt vermeli. Ukrayna'yı isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalılar” dedi.

"Açık kapılar iyidir ancak yıllardır kapalı sorulara değil açık cevaplara ihtiyacımız var"

NATO'nun ‘Açık kapı' politikasına atıfta bulunan Zelenskiy, “Açık kapılar iyidir ancak yıllardır kapalı sorulara değil açık cevaplara ihtiyacımız var. Ukrayna, bağış için dileniyor gibi algılanmamalı. Avrupa'yı da koruduğumuz unutulmamalı. Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit” dedi.

Ayrıca Rusya'nın Kırım'ı tekrar geri almayı istediği iddialarına cevap veren Zelenskiy, “Rusya Ukrayna Kırım'ı almak istiyor diye bir iddiada bulunuyor. Burada NATO'nun kurucu sözleşmesinin 5. maddesini dile getirmemiz önemli. Normandiya formatı ve Minsk anlaşması burada çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Konuşmak varken neden bombaları tercih ediyorsunuz”

Devlet Başkanı Zelenskiy konuşmasının ardından ABD'li gazeteci Christine Amanpour'un sorularını cevaplayarak, “Bizler çok ciddi sinyaller de verdik. Dünya liderleri bir araya geldik. Biz Rusya ile masaya oturup konuşmaya hazırız dedik. Biz bunu söylerken, diplomasiyi tercih etmek varken neden bombaları tercih ediyor Rusya?” sözlerini kullandı.

Rusya tarafından Ukrayna'nın işgaline yönelik yapılan iddialar ve verilen tarihlerle ilgili konuşan Zelenskiy, “Savaş ne zaman gelecek bilemiyoruz ama bizim de cevap vermemiz gerekiyor. Sürekli savaş şu zaman çıkacak, ekonomi böyle etkilenecek, iş dünyası etkilenecek deniliyor, bu riskşn olduğu bir ülkede kim yaşamak isteyebilir? İstikrarsızlık isteniyor. İşgal etmek için güçsüzleşelim istiyorlar. Biz her türlü tehdidi değerlendirmek durumundayız. Yarın ne olacak? Halkıma ne olacak? Halk bankalara koşuşup paralarını korkarak çekmek istese ne yaşanacak? Bir bilgi savaşı da yaşanıyor. Biz Ukraynalılar pes etmiyoruz sadece yaşamak istiyoruz” dedi.

“Ukrayna ile NATO arasında mesafe var”

Ukrayna'nın, NATO'ya katılım isteğiyle ilgili sorunları cevaplayan Devlet Başkanı Zelenskiy, “NATO ile çok farklı riskler var. Bir uzlaşı da yok. Farklı görüşler var. Ukrayna ile NATO ile de bir mesafe var. Mesafeyi azaltmak için ne kadar zamana ihtiyacımız var bunu da bilelim ki bu trajedilerle baş etmek durumunda kalmayalım. Tek istediğimiz bu güvencelerin verilmesi, bilgi istiyoruz. Kimse kimseyi zorlamıyor aslında. NATO'da olalım diye de zorlamıyoruz. Güvenlik teminatlarının sağlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Donbass'ta dünden beri yaşanan gerilim ve silahlı çatışmalara rağmen Ukrayna'yı geride bırakmaktan korkup korkmadığı ile ilgili soruya cevap veren Zelenskiy, “Neden korkayım burada dostlarım var. Ülkemiz ben orada olmasam da son derece güvende. Benim buraya yaptığım ziyaret çok önemliydi o yüzden gelmeye karar verdim. Sabah kahvaltımı Ukrayna'da yaptım akşam yemeğimi de Ukrayna'da yapacağım” şeklinde konuştu.

Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin de katılacağı bir zirve çağrısı

Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomasi çağrısına devam ederek önümüzdeki günlerde Türkiye, Almanya ve Ukrayna'nın da katılacağı bir zirve gerçekleştirilmesi çağrısında bulunarak, “Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum” dedi.

Zelenskiy'den Budapeşte Mutabakatı çağrısı

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca Budapeşte Mutabakatı istişarelerine başlanması yönünde çağrı yapılması gerektiğini ifade ederek, “Budapeşte Mutabakatı çerçevesinde istişareler başlatmaya hazırlanıyorum. Dışişleri Bakanı'na bu yönde çağrı yapılması talimatı verildi. Tekrar gerçekleşmemesi veya sonuçlarının ülkemiz için güvenlik garantisi sağlamaması halinde, Ukrayna Budapeşte Mutabakatı'nın çalışmadığına ve 1994 yılındaki tüm toplu kararların sorgulanacağına dair her türlü hakka sahip olacaktır” dedi.

Erhan Altıparmak