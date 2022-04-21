Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ülke liderleri Ukrayna'ya destek amacıyla başkent Kiev'e ziyaretlerini sürdürüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, “Önümüzde geleceği belirleyecek zor günler var. Devletimizi, topraklarımızı ve Ukraynalıları koruyabilmek için zor günler. Savunucularımız kendi hayatlarını ve ülkemizi korumak için ellerinden geleni yapıyor. Ukrayna'nın ihtiyaçları bugün konuklarımıza iletildi. Onlardan bir ambulans bekliyoruz” dedi. İspanya ve Danimarka'nın, Ukrayna'nın savunmasına verdiği destekleri hatırlatan Zelenskiy, “Rusya'ya baskı bu savaş sona erene kadar sürmeli. Gerçekten tüm bu yaptırımların derin, etkili ve Rusya'nın gerçekten hissetmesini istiyorum. Her 2 ülkeye de savunma gücümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın AB'ye daha hızlı katılımı hak ettiğine inanıyoruz. Sizin ve halklarınızın desteğini hissediyoruz” diye konuştu.

“Borodyanka'yı ziyaret ettim ve Rus işgali sırasında orada neler olup bittiğini kendi gözlerimle gördüm”

Zelenskiy'in ardından söz alan Danimarka Başbakanı Frederiksen, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine verdikleri desteklerden bahsederek, “Danimarka en başından itibaren Ukrayna'ya siyasi, mali desteklerinin yanı sıra savunması için de silah ve ekipman sağladı. Ukrayna'nın güvenliği ve savunması için sağlanan destek 600 bin Danimarka kronu (88 bin dolar) düzeyinde oldu” dedi. Ukrayna'da neler olduğunu kendi gözleriyle gördüğünü ifade eden Frederiksen, “Bugün Borodyanka'yı ziyaret ettim ve Rus işgali sırasında orada neler olup bittiğini kendi gözlerimle gördüm. Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı işlenen tüm suçların belgelenmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin desteğinin yanı sıra etkilenen ailelerin de desteğine ihtiyacımız var. Bu suçların sorumlusu olanların yargılanmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

İspanya'dan Ukrayna'nın AB'ye katılımı için destek

İspanya Başbakanı Sanchez ise yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya her yönden destek verdiklerini belirterek, “Sayın Başkan, Avrupa ailesine katılma isteğinizi destekliyoruz. Kaderinizi seçme hakkınız var ve Avrupa Birliği'ne katılmak için haklı gerekçeleriniz var. İspanya ve halkı Ukrayna halkının özgürlüğünü destekliyor. İspanya'nın bu haksız savaşı şiddetle kınadığımıza ve savaşa karşı olduğu konusunda güvence veriyoruz. Putin'in işlediği suçların, ülkesinin işlediği suçların hesabını vermesini istiyoruz. Ukrayna için özgürlük ve barış hedefimize ulaşana kadar Ukrayna'ya, Ukrayna halkına yardım edeceğiz” dedi. Ukrayna'ya savunma alanında verdikleri desteklerden de bahseden Sanchez, “Son haftalarda Ukrayna'ya tıbbi, silah ve teçhizat desteği sağlıyoruz. İspanya, Avrupa Barış Fonu'na 120 milyon euro katkıda bulundu ve insani yardım paketini 31 milyon euro ile destekledi” ifadelerini kullandı.