Zelenskiy: 'Paranız bağış değil, küresel güvenlik ve demokrasiye yönelik yapılmış bir yatırım'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington ziyareti çerçevesinde ABD Kongresi'ne hitap etti. Zelenskiy, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların bulunduğu ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlığında gerçekleştirilen oturumda uzun süre ayakta alkışlanarak karşılandı. Konuşmasında gelecek yılın ABD ve Ukrayna için dönüm noktası olacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın cesaretine ve ABD'nin kararlılığına dikkat çekti. Zelenskiy, “Tüm zorluklara ve karamsarlığa rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve direniyor” diye konuştu.

Zelenskiy, “Dünyanın zihninde Rusya'yı yendik. Korkumuz yok. Ukrayna'nın bu zaferi elde etmesi bize cesaret veriyor, ki bu tüm dünyaya da ilham veriyor” dedi. Savaş alanındaki mücadelenin devam ettiğini ve ABD'nin orada olanların merkezinde olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Her şeyin bize, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı olduğunu biliyorum. Yine de çoğu şey dünyaya bağlı. Dünyada çok şey size bağlı. Rusya gerçekten isterse saldırganlığını durdurabilir. Ama siz zaferimizi hızlandırabilirsiniz” dedi.

“Ukrayna asla teslim olmayacak”

Zelenskiy, Washington'a gelmeden bir gün önce Donbass'taki cephe hattında yer alan Bakhmut kentini ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Ruslar ellerindeki her şeyi Bakhmut'a ve diğer güzel şehirlerimize karşı kullanıyor. İşgalcilerin ağır silahlarda önemli bir avantajı var, cephanede avantajları var, bizim sahip olduğumuzdan çok daha fazla füzeleri ve uçakları var. Doğru ama bizim de savunma güçlerimiz ayakta” ifadelerini kullandı.

Zelenksiy, Ukrayna'nın mevzilerini koruduğunu ve asla teslim olmayacağını söyledi. Zelenskiy, "Geçen yıl Bakhmut'ta 70 bin kişi yaşıyordu. Şimdi çok az sivil kaldı. O toprağın her karışı kana bulanmış durumda. Donbass şiddetli çatışmalarda ve hatta göğüs göğüse çarpışmalarda birkaç kez el değiştirdi" dedi.

Ukraynalıların vahşete rağmen bu yıl Noel'i kutlayacaklarını belirten Zelenskiy, "Elektrik olmasa bile kendimize olan inancımızın ışığı sönmeyecek" dedi.

ABD ve Ukraynalı askerleri birbirine benzetti

Ukraynalı askerleri 1944 yılındaki Bulge Muharebesi'nde Hitler'e karşı mücadele eden ABD birliklerine benzeten Zelenskiy, “Tıpkı 1944 Noel'inde saflarını koruyan ve Hitler'in güçlerine karşı savaşan cesur Amerikan askerleri gibi cesur Ukraynalı askerler de bu Noel'de Putin'in güçlerine aynısını yapıyor. Ukraynalılar savaşıyor ve ölüyor. ABD'nin yapabileceği şey onlara direnmeleri için silah sağlamaktır. Topçularımız var. Evet. Teşekkürler. Yeterli mi? Pek sayılmaz” şeklinde konuştu.

İran'ı da terörle suçladı

Konuşmasında İran'ı da hedef alan Zelesnkiy, “Rusya bu soykırım politikasında kendine müttefik buldu, İran. Rusya'ya gönderilen yüzlerce ölümcül dronlar, kritik altyapımız için bir tehdit haline geldi. Böylece bir terörist diğerini bulmuş oldu. Onları şimdi durdurmazsak diğer müttefiklerinize saldırmaları an meselesi. Bunu yapmalıyız” dedi.

“Paranız bağış değil. Küresel güvenlik ve demokrasiye yönelik yapılmış bir yatırım”

Zelenskyy, ABD'nin ülkesine sağladığı milyarlarca dolarlık askeri ve ekonomik yardımı Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişinde “hayati” olarak nitelendirerek, daha fazla yardım talebinde bulundu. Zelenskiy, “Paranız bağış değil. Bu, küresel güvenlik ve demokrasiye yönelik yapılmış bir yatırımdır" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 10 maddelik barış planını desteklediğini kaydederek, bunun uygulanması gerektiğini belirtti.

"Ayaktayız, savaşıyoruz ve kazanacağız"

Zelenskiy ayrıca Kongre'ye, Ukrayna'daki cephe hattı Bakhmut'ta kendisine verilen ve üzerinde Ukrayna askerlerinin imzalarının bulunduğu Ukrayna bayrağını hediye etti. Zelenskiy, “Bu bayrak, bu savaştaki zaferimizin bir simgesidir. Ayaktayız, savaşıyoruz ve kazanacağız. Çünkü birleştik” şeklinde konuştu. Zelenskiy, konuşmasını Ukrayna'nın "mutlak zafer" elde edeceğini söyleyerek sonlandırdı.

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