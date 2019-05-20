Zelenskiy resmen göreve başladı

Ukrayna Meclisi'nde bugün yerel saat 10.00 itibariyle başlayan yemin töreninde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yemin ederek başkanlık görevine resmen bugün başlamış oldu. Törene, Ukrayna'nın devlet organlarının başkanları olmak üzere, birçok ülkenin de temsilcileri katıldı. Yabancı katılımcılar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Litvanya, Polonya, Çekya, Moldova, Japonya, Letonya gibi ülkelerden de temsilciler katıldı. Törende dini yetkililer de yerini alırken, İslam dünyasını temsilen Kiev Müftüsü Şeyh Ahmed Tamim de törende hazır bulundu. Salondaki misafirlerin isimleri tek tek okunurken, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun anons edilmesiyle okunmasıyla Poroşenko dakikalarca alkışlandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, “Ben, halk tarafından devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy. Tüm gücümle Ukrayna'nın bağımsızlığını koruyacağıma, halkın özgürlük haklarını savunacağıma, kendi yükümlülüklerimi Ukrayna'nın söz sahibi olması adına kullanacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullanarak yemin etti.

“RUSYA FEDERASYONU İLE DİYALOĞA HAZIRIZ”

Yemin töreni boyunca Ukraynaca konuşan Zelenskiy, açıklamasının Rusya'yı hedef alan kısmında Rusça olarak “Tüm esirlerimizin serbest bırakılması karşılığında diyolağa hazırız” şeklinde konuştu. Ukrayna Radikal Partisi Başkanı Oleg Lyaşko, Rusça ifadelere bağırarak tepki gösterdi ve bunun üzerine Zelenskiy, “İnsanları bu şekilde ayırmaya devam edin” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy açıklamasının devamında, “İzlanda'lılar gibi futbolda, Japonlar gibi teknolojide ve İsviçreliler gibi birbiriyle barış içinde yaşama konularında birinci sırada olmalıyız. Sevgili halkım, tüm hayatım boyunca Ukraynalıların gülmesi için uğraştım. Bütün kalbimle hissederek yaptım bunu. Bu benim sadece işim değil misyonumdu. Görevde olacağım 5 sene boyunca ağlamamanız için çalışacağım” dedi. Meclisteki konuşmasının ardından Zelenskiy, dışarıda toplanan halkla selamlaştı.

Bekir Keskin