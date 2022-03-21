Zelenskiy: 'Roketler NATO'nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna'yı dinlemek gerektiğini anladınız'

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya'ya ve Avrupa'ya seslenerek yardım çağrısını yineledi. Zelenskiy, 25 gündür siren sesi duyduklarını ifade ederken, halka sesleniş konuşmasında siren sesini açarak Avrupa ülkelerine dinletti.

"Ukrayna bu sesle yaşıyor"

Konuşmasında siren sesi dinleten Zelenskiy, "25 gündür duyduğumuz sesi şimdi siz duyacaksınız. Bunu biz hergün duyuyoruz. İnsanlar kurtulmak ve yaşamak için bu sesi duyuyor ve sığınaklara gidiyor. Ukraynalılar, bu seslerle yaşıyor, uyumaya ve yaralarını iyileştirmeye çalışıyor, doğuruyor, ölüyorlar. Binlerce kişi hayatını kaybediyor. Ölenlerin hatrına 1 dakikalık sessizliğe davet ediyorum" diyerek, bir müddet sessiz kaldı.

"Roketler NATO'nun 20 kilometre mesafesine düştü"

Açıklamasının devamında Almanya'ya seslenen Zelenskiy, Rus roketlerinin NATO sınırlarına kadar yaklaştığını ifade ederek, "Bu savaşa kadar bizim başkentimiz Kiev'i yeni Berlin olarak adlandırıyorlardı. Şimdi Kiev kapalı ve sessiz. Sizin yaşadığınız gibi yaşayamıyoruz savaştayız. Bombalara, roketlere, uçaklara karşı savaşıyoruz. Ukrayna'nın ötesine geçmek istiyorlar size kadar. İnsanları sokaklarda öldüren işgalcilere karşı savaşıyoruz. Gıda maddelerine erişimi engelliyorlar. Bu 3 haftalık savaşta 113 çocuk öldü. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en korkunç savaş. Ben eminim ki bunları siz de gördünüz. Biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Biz Avrupa'da olmak için savaşıyoruz. Siz politikacılara baskı yaprak bize yardımcı olabilirsiniz. Almanlar siz Rusların üzerinde daha fazla hakimiyete sahipsiniz. Bankalarınızı kapatırsanız, Rusya'nın savaşa parası olmayacak. Size savaşın olmaması için yaptırımlar uygulama kararı almanızı söyledik. Roketler, NATO'nun 20 kilometre mesafesine düştü. Ukraynayı dinlemek gerektiğini anladınız. Rusya'ya bir euro bile olsa sponsor olmayın. Güven içinde olmamız için, çocuklarımızın dışarıda oynanabilmesi için, siren seslerini duymamamız İçin, Rus bombalarına, Rus roketlerine, savaşa imkan vermeyin. Barış olması için harekete geçin" şeklinde konuştu.

Bekir Keskin

